الأرباح الصناعية الصينية تزيد بأسرع وتيرة منذ أوائل 2017

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر للشهر السادس على التوالي وبلغت أسرع وتيرة لها منذ أوائل 2017، مما يشير إلى تعاف قوي في قطاع الصناعات التحويلية بعد أن تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وأفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة بأن أرباح الشركات الصناعية في بالصين زادت 28.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 642.91 مليار يوان (97.79 مليار دولار)، وذلك بعد صعود 10.1 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي.

وهذه أكبر زيادة في الأرباح الشهرية منذ يناير -فبراير 2017. ويجمع المكتب بين نتائج يناير كانون الثاني وفبراير شباط لتجنب تأثير عطلة العام القمري الجديد التي تستمر أسبوعا.

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