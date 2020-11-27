«شنبر»: الفساد في «غريان» أصبح متغلغلاً وسنشكوا «الفاسدين» لـ«السراج»

قال معتز شنبر، المتحدث الإعلامي باسم ما يعرف «قوة حماية غريان» التابعة لمليشيات «بركان الغضب» إنه: “لا يخفى على أحد أن كمية الفساد الذي تعاني منها بلدية غريان كغيرها من المدن هي من صناع أُناس نجحوا وتغلغلوا حتى أفسدوا وصاروا للحرام عنواناً، تهريب الوقود وعمليات الإجرام واختلاسات الأموال العامة التي تصرف من الدولة للمجلس البلدي و غيرها من مؤسسات المدينة ولا يقدمون حتى 1% من الخدمات المطلوبة” وفق قوله.
«شنبر» أضاف على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “لابد من وقفة جادة لآهالي المدينة للنظر في مصير مدينتهم و لتوصيل الصورة كاملة للمسؤولين بالمجلس الرئاسي، هل إن قمنا بتحديد يوم للخروج في مظاهرة كييرة إلى ميدان الشهداء سيخرج معنا 100 شخص، لا أظن فالسلبية هذه هي من تركت السراق و المجرمين يعملون براحتهم” وفق تعبيره.
وواصل المتحدث الإعلامي باسم ما يعرف «قوة حماية غريان» التابعة لمليشيات «بركان الغضب» قوله: “نتعهد لكافة المجرمين و المختلسين أن أسمائها سنضعها عند العدالة و سيأتي اليوم لكي يكون للقانون كلمة الفصل” على حد زعمه.
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