«شنبر»: الفساد في «غريان» أصبح متغلغلاً وسنشكوا «الفاسدين» لـ«السراج»

قال معتز شنبر، المتحدث الإعلامي باسم ما يعرف «قوة حماية غريان» التابعة لمليشيات «بركان الغضب» إنه: “لا يخفى على أحد أن كمية الفساد الذي تعاني منها بلدية غريان كغيرها من المدن هي من صناع أُناس نجحوا وتغلغلوا حتى أفسدوا وصاروا للحرام عنواناً، تهريب الوقود وعمليات الإجرام واختلاسات الأموال العامة التي تصرف من الدولة للمجلس البلدي و غيرها من مؤسسات المدينة ولا يقدمون حتى 1‎%‎ من الخدمات المطلوبة” وفق قوله.