ليبيا الان

اختتام دورة الصحفي الشامل بمقر المفوضية العليا للانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، اختتمت دورة الصحفي الشامل بمقر المفوضية العليا للانتخابات، والتي تم إطلاقها في الفترة من الثاني والعشرين من نوفمبر حتى يوم أمس السادس والعشرين، بعنوان الصحفي الشامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك