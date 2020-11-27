اختتام دورة الصحفي الشامل بمقر المفوضية العليا للانتخابات

بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، اختتمت دورة الصحفي الشامل بمقر المفوضية العليا للانتخابات، والتي تم إطلاقها في الفترة من الثاني والعشرين من نوفمبر حتى يوم أمس السادس والعشرين، بعنوان الصحفي الشامل.

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