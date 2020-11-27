صحيفة إيطالية: معيتيق يتوسَّط للإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في ليبيا

قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية إن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، قد اقترح تبادل الأسرى بين بنغازي وروما لإنهاء قضية الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن معيتيق قوله “نحن نعمل بجد لتأمين الإفراج عن الصيادين الإيطاليين، حتى اليوم كان المتعاونون معي يتحدثون عن ذلك مع مسؤولي بنغازي”، وقال معيتيق: “أعتقد أن الاتجاه هو اتجاه تبادل لاعبي كرة القدم الليبيين المسجونين في إيطاليا”.

وأشار معيتيق إلى وجود معاهدات تبادل أسرى بين إيطاليا وليبيا حيث قال: “أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح، أتمنى النجاح في أسرع ما يمكن، لكنني لا أعرف متى بالضبط”، وأضاف معيتيق: “لا توجد طريقة أخرى، إن لم تكن طريق المفاوضات السلمية”.

يشار إلى أن القوات البحرية الليبية ألقت القبض في سبتمبر الماضي على 18 صيادا إيطاليًا قاموا بالتعدي على المياه الليبية، وفي المقابل عام 2015، حكم قضاة محكمة كاتانيا الإيطالية على 4 شباب ليبيين في صقلية بالسجن 30 عامًا، ووجهت إليهم تهمة تنظيم عبور المهاجرين من ليبيا، حيث توفي 49 مهاجرا، فيما تقول الروايات المحلية في ليبيا إن الشباب يحترفون لعب كرة القدم وهم معروفون في الوسط الرياضي الليبي وقد توجهوا إلى إيطاليا بغية الاحتراف في أندية كرة القدم الأوروبية وهرباً من أتون الصراع الذي مزق بلادهم وأوقف غالبية الأنشطة الرياضية فيها.

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