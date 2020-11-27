ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 November, 2020

استبعد الدبلوماسي الليبي السابق شتيوي الجدي ،فشل المفاوضات الجارية بين الليبين وحال حصل ذلك ستبقى الأحوال على ما هي عليه الآن ،مشيرا أن المؤشرات الأولية تدل على أن الحوار السياسي الليبي سينتهي بشكل إيجابي بالوصول إلى تسوية سلمية.

وقال الجدي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” ،إن الأمم المتحدة لديها العديد من الآليات للتوافق الأطراف حتى وإن لم يكن اتفاق كامل وهي أحد الأساليب التي تنتهجها البعثة الأممية وإن لم يمكن ذلك تستطيع مطالبة مجلس الأمن بالتدخل من أجل فرض عقوبات على معرقلي الحوار السياسي.