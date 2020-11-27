معلمون يسعون لإعادة تأهيل مدرسة «شهداء ليبيا» قبل بداية العام الدراسي

تسعى نجاح الكبير برفقة العشرات من زملائها المعلمين وبمشاركة سكان المنطقة، في حملة تطوعية، لإعادة تأهيل مدرسة «شهداء ليبيا» الابتدائية التي شيدت قبل 34 عامًا، إذ تركت عليها الحرب الأخيرة آثارها، فجعلت قاعاتها بدون نوافذ ودمرت أجزاء عديدة منها.

وتواظب «نجاح» كل صباح على الحضور إلى المدرسة في عين زارة بجنوب طرابلس، حيث لا تزال آثار الرصاص واضحة في الجدران والحفر التي خلفتها قذائف الهاون في الباحة الرئيسية التي كانت تعج قبل معارك طرابلس الأخيرة، بأصوات التلاميذ.

وتقول نجاح الكبير لوكالة «فرانس برس»: «هذا المكان بيتنا الثاني ونحن أسرة واحدة، تكاتفنا للتبرع وبالمجهود الذاتي لصيانة المدرسة وفق المتاح، بعدما أمطرت بوابل من الصواريخ والرصاص وكانت ساحة حرب».

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وتضيف: «لا نريد الوقوف والانتظار، نريد سرعة تأهيلها لتعود الحياة إليها».

وبدأت الأشغال فعلا في المكان، فأعيد طلاء قسم من الجدران، ووضع بعض الأثاث، وأزيل الغبار عن بعض أجهزة الكومبيوتر القديمة.

وتوقفت المعارك بين قوات القيادة العامة وقوات الوفاق، التي تمكنت بعد أكثر من سنة من القتال، الذي اندلع في أبريل من العام الماضي 2019.

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