وزير التعليم يوضح تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد

أعلن وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز، عن بدء العام الدراسي الجديد إداريا يوم غد السبت، مشيرا إلى عقد العديد من الاجتماعات في الوزارة لتشكيل عدة لجان رئيسية وفرعية وفنية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي، سواء المتعلقة بالعملية التعليمية أو تطبيق الإجراءات الاحترزاية المقررة ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أشاد وزير التعليم، بمجهودات رئيس الوزراء، عبدالله الثني، لصرف علاوة الحصة للمعلمين، وصرف المخصصات المالية، حيث وبعد إصداره القرار رقم خمسمئة وأربعة وعشرين لسنة ألفين وست عشرة، تمكنت وزارة التعليم من التنسيق مع المصرف المركزي من صرف العلاوة والمخصصات المالية للمعلمين مع مرتباتهم خلال ديسمبر القادم.

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