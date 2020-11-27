بسبب تكرار الاعتداء عليهم.. البريقة للنفط تناشد الجهات الأمنية بتوفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود

ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط، الجمعة، الجهات الأمنية والضبطية المعنية و المختصة بتحمل مسئوولياتها و توفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته و التابعين لشركات التوزيع و الجمعية العربية لنقل الوقود وذلك على خلفية تكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود الأمر الذي أدى إلى اعتصام السائقين.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنها تنأى بنفسها عن المسؤولية في أي مختنقات او ازدحام قد يحدث على المحطات نتيجة اعتصام السائقين احتجاجا على ما يتعرضون له من سطو ومضايقات.

وأكدت الشركة أن الوقود متوفر بكافة مستودعاتها، مشددة أن سبب غلق بعض محطات الوقود أبوابها اليوم أمام المواطنين هو ماحدث من عملية اعتداء على سائق شاحنة بطريق المطار.

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