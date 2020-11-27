صنع الله: قيام البنك الخارجي بإيقاف سداد أجرة الناقلة explorer gas “سابقة خطيرة”

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس الخميس، خلال مراسلته إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن البنك الخارجي قام بإيقاف سداد أجرة نقل الناقلة explorer gas والتي تم شحنها من ميناء مليتة للتفريغ بميناء زويتينة في سابقة خطيرة وبخلاف الترتيبات المعمول بها وأنه من الممكن خفض الإنتاج النفطي أو ايقافه لهذا السبب.

وأشار صنع الله، إلى أن الخبراء بالمؤسسة الوطنية للنفط يدرسون الخيارات المناسبة والمتاحة التي يمكن اللجوء إليها، ومن ضمنها فتح حسابات في الخارج بما يضمن استمرارية وانسياب عمليات الإنتاج والتشغيل.

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