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الوطنية للنفط تبحث مع 30 جهة تدريبية بريطانية آلية تنفيذ برامج التدريب بالخارج

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

27 نوفمبر، 2020 6:22 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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