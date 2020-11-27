الجدي: المؤشرات الأولية للحوار السياسي الليبي تدل على إمكانية التوصل لتسوية سياسية

قال الدبلوماسي الليبي السابق، اشتيوي الجدي، إن المؤشرات الأولية للحوار السياسي الليبي تدل على أنه سينتهي بشكل إيجابي وبالوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

وأضاف الجدي في تصريحات صحفية، أنه يستبعد فشل المفاوضات الجارية بين الليبين، لافتا إلى أنه في حال حدوث الفشل فستبقى الأحوال على ما هي عليها الآن.

وأكد الجدي أن الأمم المتحدة لديها العديد من الآليات للتوافق بين الأطراف الليبية، مطالبا بتدخل مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات على معرقلي التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

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