الجمعية الليبية للجودة تنظم ورشة عمل حول التعليم الرقمي في ظل الجائحة

نظمت الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم، ورشة عمل بعنوان “الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية في مرحلة ما بعد كورونا”، بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة في الجامعات الليبية.

هذه الورشة التي عقدت عبر تقنية الفيديو برعاية مركز البحوث الهندسية وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات ذات العلاقة، هدفت إلى التأكيد على أهمية المواثيق الأخلاقية مع انتشار التعليم الرقمي في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى إعادة النظر في تشكيل مستقبل التعليم العالي في ليبيا، وضبط أخلاقيات المهنة لتعزيز العملية التعليمية في كافة الجامعات.

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