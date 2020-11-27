مجلس النواب يعود من طنجة بـ خارطة طريق يبدأها من غدامس

تختتم، السبت، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يجمع أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية، على أن يتم الإعلان عن فحوى البيان الختامي رسميا، والذي كشفت مصادر أنه سيؤكد على ضرورة انعقاد جلسة كاملة النصاب في غدامس لإعداد خارطة طريق جديدة للمجلس.

وكشف بعض النواب أن مسودة البيان الختامي تؤكد ضرورة انعقاد جلسة كاملة النصاب في مدينة غدامس يومي الاحد والاثنين، من أجل الإعداد لخارطة طريق جديدة للمجلس، والنظر في الاستحقاقات المنتظرة من البرلمان، مشددين على أن التوجه العام يسير نحو إنهاء الانقسام وطي صفحة الخلافات ، فيما أكدت لجنة التواصل في مجلس النواب جاهزية مدينة غدامس لاستضافة الجلسات البرلمان، حال عودة النواب إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24