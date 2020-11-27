وفد «قبيلة المحاميد» بالمنطقة الجنوبية يؤكد دعمه لـ«القيادة العامة»

استقبل اليوم العقيد حسن معتوق الزادمه، أمر اللواء 128معزز التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر، وفد من قبيلة المحاميد بالمنطقة الجنوبية ولجنة التواصل للعمل التطوعي للمتابعه ولم الشمل بالمنطقه الجنوبية.

كان ايضاً في الاستقبال زيدان معتوق الزادمة منسق قبيلة أولاد سليمان بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وكان على رأس الوفد الشيخ علي محمد الزين رئيس لجنة التواصل للعمل التطوعي للمتابعة ولم الشمل بالمنطقة الجنوبية والمنسق الاجتماعي لقبيلة المحاميد، حمدان محمد ادم عضو بالجنة التواصل، بشير هاشم موسى عضو بالجنة التواصل، وعلي فيصل عمر احد مشائخ المحاميد.