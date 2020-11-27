خرج مع رائحة البنزين.. أسامة جويلي: نعمل على حماية وتأمين المواقع النفطية وخطوط النقل

زار آمر (ما تسمى) المنطقة العسكرية الغربية والقوة المشتركة التابعة للوفاق أسامة جويلي، مقر جهاز حرس المنشآت النفطية اليوم الجمعة.

وزعم الجويلي في تصريحات صحفية له عقب الزيارة أنها بغرض تنسيق التعاون في تأمين المواقع والحقول النفطية، والاطلاع على المشكلات الأمنية والمخاطر التي ربما تتعرض لها الحقول وخطوط النقل.

وأضاف: “وجدنا كل ترحيب من منتسبي الجهاز وعلى رأسهم آمر الجهاز، ووجدنا تنظيما عاليا من جميع النواحي، وناقشنا المشاكل التي يتعرض لها الجهاز خاصة الدعم اللوجستي لأن خطوط النقل في مناطق صحراوية وواسعة”، وفق زعمه.

وادعى الجويلي: “نرى أن الأمور تسير بشكل جيد من حيث إعادة الهيكلة وتنظيم القوات المكلفة بالتأمين، وبصفتنا كغرفة مشتركة وبصفتي آمر المنطقة الغربية ننسق التعاون مع الجهاز لتحقيق أقصى درجات التأمين لهذه المرافق الحيوية لكل الشعب الليبي” على حد قوله.