“سيالة” يبحث مع رئيس النيجر الأوضاع الليبية

عقد رئيس النيجر إيسوفو محمدو لقاء اليوم الجمعة مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بالعاصمة ميامي.

وقال المتحدث باسم “سيالة” محمد القبلاوي إن الرئيس النيجيري استقبل على هامش الدورة السابعة والأربعين لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، كلا من وزير خارحية الوفاق، ومدير الإدارة الإسلامية والقائم بأعمال السفارة الليبية.

وادعى القبلاوي في تغريدة نشرها على موقع “تويتر”: “تم مناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا، ودعم استقرارها، باعتباره استقرارا للمنطقة ككل”.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم “سيالة” إن وزير خارجية الوفاق أدان الرسوم الساخرة من النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعبر عن رفضه تبرير ذلك بحرية التعبير، على حد قوله.

وأضاف القبلاوي أن سيالة قال في كلمته بالدورة السابعة والأربعين لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، إن السخرية من النبي الكريم تمثل تصرفا يسيء لمشاعر المسلمين ويسبب في إثارة المزيد من التحريض والكراهية بين أتباع الديانات المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم “سيالة” أن وزير خارجية الوفاق دعا في كلمته بالمؤتمر إلى سن تدابير دولية تحرم الإساءة إلى كافة الأديان ورموزها.

وأشار القبلاوي إلى أن سيالة دعا دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق المصالحة والوفاق، على حد زعمه.