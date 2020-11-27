بحث البدء بإنشاء وكالة للمصرف التجاري في “أبوهادي”

قام عضو المجلس التسييري لبلدية سرت عبدالعالي هيبلو رفقة اللجنة بزيارة الموقع الإداري المستهدف والمخصص ليكون مستقبلا وكالة مصرفية للمصرف التجاري الوطني أبوهادي جنوب سرت.

وتأتي الزيارة في إطار المجهودات التي تبذلها بلدية سرت لتوفير الخدمات المصرفية للمواطن وللاطلاع عن كثب، والوقوف على عين المكان لمعاينته والتأكد من مطابقته للشروط الواجب توفرها لإنشاء وكالة مصرفية بحسب مدير إدارة الإعلام بالبلدية محمد الأميل.

وأبدت اللجنة ارتياحها للموقع المخصص بمحلة أبوهادي، فيما أحالت الموضوع للمجلس التسييري للبلدية لاتخاذ الإجراءات حيال هذا الملف بمخاطبة المصرف بالخصوص.

ورافق عضو المجلس التسييري بالبلدية مدير فرع مصرف التجاري الوطني سرت أحمد أسويسي ومساعد مدير المصرف التجاري الوطني سرت جماعة صقر الزياني، بالإضافة إلى مدير إدارة المصرف التجاري الوطني سرت فتحي الزيتوني.

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