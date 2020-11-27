حنيش: مسودة البيان الختامي لاجتماع طنجة أكدت على المضي قدما للتوصل لحل سياسي

قال عضو مجلس النواب، محمد حنيش، إن مسودة البيان الختامي لاجتماع أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طنجة المغربية أكدت على ضرورة انعقاد جلسة قريبة لم يتم تحديد موعد لها في مدينة غدامس للإعداد لخريطة طريق جديدة لمجلس النواب.

وأضاف حنيش في تصريحات صحفية، إن مسودة البيان الختامي لاجتماع طنجة تضمنت أيضا التأكيد على المضي قدما من أجل التوصل لتفاهمات لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من أجل إنهاء حالة الصراع والمحافظة على وحدة ليبيا، مشيرا إلى أن المسودة أكدت على موعد الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية الذي جرى تحديده في الـ 24 ديسمبر 2021.

وتابع حنيش أن النواب المجتمعون في طنجة أكدوا على أهمية استعادة مجلس النواب لدوره، مضيفاً أنه يتوقع أن يصدر بيان ختامي عن اجتماع طنجة السبت أو الأحد القادمين.

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