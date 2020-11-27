تسجيل 866 إصابة بكورونا و 714 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثمانيمئة وست وستين إصابة بكورونا أمس الخميس على مستوى البلاد، من أصل أربعة آلاف وثمانيمئة وإحدى وستين عينة، وأضاف المركز في بيانه رقم مئتين وواحد وستين تسجيل سبعمئة وأربع عشرة حالة شفاء، وثلاث عشرة وفاة.

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