ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الرباط |

27 November, 2020

اجتمعت برلمانيات من المغرب وليبيا بالرباط اليوم ، وشكلت التجربة المغربية في مجالي المساواة والمناصفة محور هذا الاجتماع ،إذ جمع عضوات من مجموعة العمل الموضوعاتي المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب المغربي ونائبات عضوات بالمجلس المماثل في ليبيا.

وبالمناسبة، قالت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية فاطمة الزهراء نزيه، إن الاجتماع يندرج في إطار تنزيل مذكرة التفاهم الموقعة في 27 يوليوز الماضي من طرف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ونظيره الليبي عقيلة صلاح عيسى، والرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، وتعزيز تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية من الجانبين، وتوطيد تقاسم الخبرات والتجارب ووجهات النظر، فضلا عن تطوير التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.

وتابعت البرلمانية نزيه، بحسب وكالة المغرب العربي للانباء، أن” اللقاء يمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى حول التجربة المغربية في مجالي المساواة والمناصفة مع نائبات مجلس النواب الليبي، وكذلك لتقاسم الخبرات وعرض التدابير التي تقوم بها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة لصالح المرأة”.

من جانبها، وبحسب نفس المصدر، أكدت النائبة البرلمانية بمجلس النواب الليبي فاطمة عبد السلام الهادي عساوي ، في تصريح للصحافة ، أن اللقاء يشكل مناسبة للاستفادة من تجربة المغرب في مجال المساواة والمناصفة، فضلا عن بلورة برنامج للعمل والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

وأشارت السيدة عيساوي إلى أن الاجتماع يتيح الفرصة لتبادل وتقاسم التجارب والخبرات حول عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة، سيما المساواة والمناصفة والحقوق.

وأعربت، بالمناسبة، عن امتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته لتعزيز العلاقات المغربية-الليبية وللمساهمة في إحلال السلام والأمن في ليبيا.