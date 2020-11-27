«شركة الكهرباء»: إدخال الوحدة الثانية بمحطة الخمس الخدمة بعد توقف أكثر من عامين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، دخول الوحدة الثانية بمحطة الخمس الخدمة بقدرة 260 ميجاوات بعد توقف دام لأكثر من سنتين، مشيرةً إلى أن ذلك سيساهم في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية والتقليل من ساعات طرح الاحمال.

ووجهت “الشركة” في بيان مقتضب، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الشكر للمهندسين والفنيين في القطاع، على نجاحهم في تشغيل الوحدة مرة أخرى بعد توقف عامين.

وسبق أن اجتمع المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح مساء أمس الخميس بفندق دار السلام بمدينة طبرق مع عميد بلدية طبرق وأعضاء المجلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة وعدد من مسؤولي الشركة للإنتاج والنقل والتوزيع ، وذلك لتوطين مشروع محطة طبرق الغازية الجديدة لتوليد الكهرباء وتذليل كافة الصعاب والعقبات التي تواجه المشروع ، وتم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي مر بها المشروع .