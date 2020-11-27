خطوة عملية في صرمان لتخفيف معاناة مرضى السكري

افتتحت إدارة الخدمات الصحية في مدينة صرمان صيدلية داخل العيادة المجمعة في المدينة؛ وذلك بهدف تخفيف العبء عن الأهالي، خاصة المصابين بمرض السكري، وتوفير الأدوية اللازمة لهم.

وتعاني مدينة صرمان من نقص في توزيع الأدوية وتحديدا أدوية مرض السكري والغدد الصماء؛ ما دفع إدارة الخدمات الصحية في المدينة لافتتاح صيدلية داخل العيادة المجمعة.

ويساعد افتتاح الصيدلية الأهالي كثيرا خاصة مرضى السكري والغدد الصماء ويجنبهم عناء مشقة السفر إلى مناطق أخرى للحصول على الدواء الذي يتناولونه بشكل يومي دون انقطاع، وإلى جانب إنشاء الصيدلية قام مركز تحصين العيادة المجمعة صرمان بتوفير التطعيمات للمواليد حديثي الولادة وتحصينهم باللقاحات.

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