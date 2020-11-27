لجنة حقوقية: الاتحاد الأوروبي مسؤول عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الجمعة، عن إدانتها للجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها بعض المهاجرين الأفارقة وظهرت في مقاطع مصورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن عصابات الجريمة المنظمة وتجار ومهربي البشر يقومون بهذه الانتهاكات من أجل الحصول على مبالغ مالية من أهالي هؤلاء المهاجرين، معربة عن استنكارها حيال سياسات الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى اعتراض المهاجرين واللاجئين الأفارقة في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم فيها، وتركهم عرضة لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر.

وحمل البيان ، دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم دولة إيطاليا المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الجرائم والانتهاكات البشعة والجسمية التي وقعت نتيجة للسياسات الأوروبية والإيطالية الأحادية الجانب في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية والتي أدت إلى هذه المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرين واللاجئين الأفارقة.

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