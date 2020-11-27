ضمنها احتمالية تعديل سعر الصرف وآثارها.. وزير الاقتصاد في حكومة الثني يوجه رسالة للحبري

وجه وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية منير علي عصر رسالة إلى محافظ المصرف المركزي على الحبري، طالب خلالها بعقد اجتماع بالبيضاء لمناقشة الأزمة الجارية بين المؤسسات في طرابلس وآثاره على العملة الليبية، ووضع حلول عاجلة.

كشف وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية “منير عصر” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية عن مراسلته محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص الأحداث الجارية بالبلاد ، وما سيحدث في حال تباث ليبيا على هذا الحال .

وأكد عصر في رسالته، التي طلعت “الساعة 24” على نسخة منها، على أن ايقاف منح الاعتمادات والتصدع الواضح بين الرئاسي والمركزي، واستمرار الصراع على تبعية المصرف الخارجي بتشكيل جمعية عمومية له، وتدخل مؤسسة النفط وتصاعد الأمر، يشير إلى موجة ارتفاع عام للأسعار لانعدام وجود عرض من العملة الصعبة.

وأوضح وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية أن هذا الأمر سيسبب أزمة للموردين، خصوصا فيما يتعلق بتوقعات احتمالية تعديل سعر الصرف، والاتفاق على سعر جديد، وهو الذي سيحقق خسائر عند التوريد من السوق الموازية، وارتفاع الأسعار في حال ثبات الأمر على ما هو عليه من عدم وجود عرض للنقد الأجنبي من المركزي.

وبين عصر أن ذلك “يعني تحقيق مكاسب للموردين بصورة أكبر نظرا لتحملهم المخاطر، وأن كل ما ذكر مؤشر بنقص عرض السلع من السوق الليبية”.

وطالب الوزير في ختام رسالته باجتماع مع محافظ المركزي بالبيضاء لمناقشة الموضوع، ووضع الحلول اللازمة، مشددا على أن الحكومة الليبية والمصرف المركزي برئاسىة الحبري سيكونان في وجه المدفع لمواجهة هذا الوضع.