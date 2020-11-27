محمد حنيش: لم يتحدد بعد جلسة أعضاء مجلس النواب في غدامس

توقع عضو مجلس النواب المقاطع محمد حنيش أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع التشاوري للعدد من أعضاء مجلس النواب المنعقد في مدينة طنجة المغربية غدا السبت أو بعد غد الأحد.

وقال حنيش في تصريحات صحفية إن النواب المجتمعين في طنجة أكدوا أهمية استعادة مجلس النواب الليبي لدوره، لافتا إلى أن مسودة البيان الختامي أكدت ضرورة انعقاد جلسة قريبة في غدامس، من أجل الإعداد لخريطة طريق جديدة للمجلس، لكن موعدها لم يحدد بعد، على حد قوله.

وأضاف أن المسودة تضمنت أيضا العزم على المضي قدما للوصول إلى تفاهمات شاملة تمهد لمرحلة الاستقرار وتنهي حالة الصراع وتحافظ على وحدة ليبيا، وأكدت على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية الذي جرى تحديده في 24 ديسمبر من عام 202، على حد ادعائه.