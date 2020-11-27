السعيدي: الكثير من العوائق تحول دون التوصل لحل سلمي والعودة للحرب واردة

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، الجمعة، إن هناك الكثير من العوائق والمطبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق سلمي لصالح ليبيا، مؤكدا أن العودة إلى المربع صفر والحرب مرة ثانية وارد جدا.

وأضاف السعيدي في تصريح صحفي أن تركيا وقطر لا تريدان استقلال ليبيا وتدعمان الجماعات المسلحة بطريقة مباشرة أو غيرة مباشرة، مشيرا إلى أن أحد أهم نقاط الخلاف هي جماعة الإخوان التي تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وتحاول استغلال الثروات الليبية لصالح الجماعة على مستوى العالم.

وتابع السعيدي أنه طالما جماعة الإخوان والمليشيات التابعة لها موجودة فإن أي مفاوضات سيكون مصيرها الفشل، لافتا إلى أن تركيا لازالت تدعم المليشيات في الغرب الليبي للسيطرة على النفط في محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركي المنهار.

وأشار السعيدي إلى أن اجتماع مجلس النواب في طنجة يحاول إعادة بناء نفسه برئاسة جديدة، والوصول إلى اتفاقات فعلية لصالح الوطن.

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