شركة البريقة للنفط تصدر بيانا يوضح آلية استلام أسطوانات غاز الطهي

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط، بيانا يقضي بتوجيه البلديات إلى المستودعات لاستلام أسطوانات غاز الطهي التي وصلت لمستودعات الشركة والبالغ عددها سبعة وثلاثين ألف أسطوانة، كما وجهت البلديات التي لم تستكمل إجراءاتها بضرورة التوجه للإدارة العامة التجارية.

كما أعلنت الشركة في بيانها أنها بصدد نشر قوائم بأسماء المواطنين لاستلام مخصصاتهم من الأسطوانات وفق البيانات الواردة لمنظومة الشركة كل حسب محل سكنه، والذين قاموا بالحجز من سنة ألفين وست عشرة، كما أنها بصدد الإعلان عن رابط لمنظومة الحجز التابعة للشركة لمن لم يتمكنوا من الحجز عن طريق بلدياتهم.

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