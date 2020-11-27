السعيدي: في ظل وجود الإخوان والميليشيات سيكون مصير المفاوضات الفشل

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق سلمي لصالح ليبيا، تواجهه كثيرة من العوائق والمطبات.

وقال السعيدي في تصريحات صحفية، “إن تركيا وقطر لا يريدان استقلال الوطن وتدعمان الجماعات المسلحة بطريقة مباشرة أو غيرة مباشرة”.

وأشار السعيدي، إلى أن أحد أهم نقاط الخلاف في ليبيا هي جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للسيطرة على مفاصل الدولة وتحاول استغلال الثروات الليبية لصالح الجماعة على مستوى العالم، وأردف السعيدي، “طالما جماعة الإخوان والميليشيات التابعة لها موجودين سيكون مصير أي مفاوضات الفشل”.

وأكد السعيدي، أن تركيا لازالت تدعم الميلشيات في الغرب الليبي للسيطرة على النفط في محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركي المنهار مشيرا إلى أن العودة إلى المربع صفر والحرب مرة ثانية واردة.

السعيدي أوضح أن اجتماع مجلس النواب في طنجة يحاول إعادة بناء نفسه برئاسة جديدة والوصول إلى اتفاقات فعلية لصالح الوطن.