المحجوب: رصدنا تحركات لـ”داعش” تشير إلى استعداده للهجوم على آبار نفطية بالجنوب

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، عن رصد تحركات لتنظيم “داعش” الإرهابي، للهجوم على آبار نفطية بالجنوب، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة وأن القوات على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة اختراق.

وأكدت مصادر عسكرية، إجراء خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تدريبات على جبال الهروج، جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس، موضحة أن تنظيم داعش الإرهابي يجري عمليات تحضيرية لشن هجوم على الآبار النفطية، جنوبي ليبيا، في محاولة لتخريب المسارات القائمة لتوحيد المؤسسات الليبية.

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