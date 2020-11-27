اعتماد برنامج إدارة الخدمة الاجتماعية النفسية لطلاب المدارس

عُقد في مدينة بنغازي اجتماع على نطاق واسع ضم اجتماعا خاصا بمديري مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بجميع مراقبي التعليم بوزارة التعليم بالحكومة الليبية؛ لدراسة خطة يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الطلبة النفسية والاجتماعية وتطبيقها ضمن الخطة الآمنة لعام 2020-2021 والتي وافقت عليها الوزارة.

وتمخض الاجتماع الذي سار بشكل مُوفق عن اعتماد البرنامج المعد من قبل إدارة الخدمة الاجتماعية النفسية على أن يتم الشروع في تطبيقه ضمن خطة العمل التربوي للعام الدراسي المقبل.

ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، تزداد معها المخاوف من تأثير ذلك على العملية التعليمية والأطفال على وجه الخصوص، الذين عاشوا ويلات الحروب والفراغ الأمني، لسنوات، في وقت تشير فيه التقديرات الدولية، إلى أن نتائج القتال في ليبيا، تسببت في تشريد أكثر من 150 ألف شخص، بينهم 90 ألف طفل، وإغلاق 200 مدرسة، وحرمان ما يزيد عن 200 ألف طفل من التعليم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية