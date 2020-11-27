رسميا .. الحكومة الليبية تدشن مشروع السجل القومي

أعلنت الحكومة الليبية الخميس رسميا البدء بمشروع السجل القومي الليبي الهادف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي قدمه المتحدث باسم الحكومة عزالدين الفالح، وقد استُهل المؤتمر بعرض مرئي قدمته شركة الليبو للاستثمار القابضة المنفذة للمشروع، وتضمن عرضا لأهداف ومكونات المشروع.

من جهته أكد المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري أن المشروع بات واقعا، مشيرا إلى أن عملية تسجيل المواطنين بدأت بالفعل قبل 4 أيام، في إشارة إلى جدية المشروع، مؤكدا أن مواطنين ليبيين وأجانب موجدين بالفعل في مراكز التسجيل لإضافة بياناتهم والانضمام إلى السجل، منوهاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها إنشاء قاعدة بيانات غير قابلة للتزوير.

وحول المشروع أوضح الحضيري أنه عبارة عن سجـل إلكتـرونـي يحـوي البيـانـات الشخصيـة والحيـويـة “بصمـة الـوجـه – بصمـة القرنيـة – بصمـات الأصـابـع” لكـل مـواطـن ليبـي ولكـل أجنبـي مقيـم أو أجنبـي زائر لليبيا، لافتا إلى أن إطـلاق السجـل يأتي لتعـدد قـواعد البيانـات حـول المـواطنيـن والأجـانـب وعـدم ارتبـاطهـا ببعضهـا البعـض الأمـر الـذي استـوجـب أن يتـم إنشـاء قاعـدة بيـانـات معلـومـاتيـة موحـدة غيـر قابلـة للتـزويـر أو التكـرار، مشيرا إلى أن فكـرة إنشـاء المشـروع السجـل القـومي الليبـي جـاءت من هذا المنطلق ليوفـر للـدولة الليبية مصـدر بيـانات متعـدد موثوق يقـدم المعلـومات بشكـل آلـي وبكـل الصيـغ، ويكون بمثابة الشباك الموحد لمختلف الجهات.

وفي معرض رده عن أسئلة الصحفيين ورؤساء بعض الجاليات الأجنبية الحاضرة للمؤتمرأوضح الحضيري، أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا، ويعد من جهة أخرى إحصاء سكانياً وديمغرافياً دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد، وأعلن الحضيري عن فتح 3 مراكز في مدينة بنغازي وستكون في (حي السلام، والليثي، والكيش) مشيرا إلى أنها قد شرعت فعليا في عمليات التسجيل في المدينة للمواطنين والأجانب من 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أن الأشهر الـ 3 المقبلة ستشمل مختلف مدن ومناطق ليبيا انطلاقا من الشرق إلى الجنوب مُرحباً بأي انضمام للمشروع من مناطق غرب البلاد باعتباره مشروع لكل الليبيين.

وفي سياق المؤتمر أكد مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي أن المشروع قدمته الشركة قبل نحو عام لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الشركة صاحبة الفكرة، وأن المشروع لم يُمول من الخزانة العامة، وأوضح البركي أن بطاقة السجل القومي ستكون مجانية، وأن الفائدة من ورائها ستعم مختلف جهات الإصدارات للأوراق الثبوتية والرسمية من خلال الاستناد على هذه القاعدة الخاصة بالبيانات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد نواة للإدارة الإلكترونية، ومؤكدا أمان المنظومة وعدم قابليتها للاختراق.

وأكد أحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع، أن 80 مركز تسجيل مركزي في ليبيا تم تحديدها بشكل مبدئي، مشيرا إلى أن المعدات موجودة لفتح أي مركز في أي مكان متى تطلب الأمر ذلك بسهولة ويسر، نافين أي علاقة بين مشروع السجل القومي، ومشروع البصمة الوراثية السابق، مؤكدين أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين، إضافة إلى الأجانب المقيمين بشكل شرعي على الأراضي الليبية، من خلال تجميع بصماتهم الخاصة بأصابع اليد، إضافة إلى بصمة العين، والوجه.

وأكدت الشركة أن السجل القومي سيشمل سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الأمن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، حيث إن السجل القومي في حال تقديمه لأية جهة سيمكنها من معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.

وأضافت أن هذا المشروع من المقرر أن يتم ربطه بمشاريع أخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة، بما يكفل القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن بكل ثقة وبأسرع ما يمكن، كما سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وتزويد بوابات وسيارات الشرطة بأنظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.

وأشارت الشركة المنفذة إلى أن المنظومة تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم من المواطنين أو المقيمين، وأن المشروع برمته سيخضع لمتابعة وإشراف جهاز الأمن الداخلي.

وضم المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس في قاعة المؤتمرات بفندق تيبستي في مدينة بنغازي، مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي، والمدير التنفيذي للسجل القومي الليبي المهندس حامد الحضيري، والمدير الفني للسجل المهندس عبدالسلام الشريف، ومدير التسجيل بالسجل المهندس عبدالحكيم الزيداني، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم السجل الدكتور إبراهيم عبدالحميد.

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