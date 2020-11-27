 رئيس النيجر يعرب عن أمله في التوصل لحل قريب للأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

أعرب رئيس النيجر محمد يوسفو ، اليوم الجمعة، عن أمله في توصل الأطراف الليبية لحل قريب من أجل استقرار البلاد وتنميتها التي تعد استقرارا للمنطقة بأسرها، حسب وصفه.

جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية الوفاق المفوض محمد سيالة، على هامش انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسباني في دورتها السابعة والأربعين والتي تحتضنها العاصمة النيجرية نيامي، وفق بيان إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية.

وقال البيان أن سيالة أحاط رئيس النيجر بالأوضاع الراهنة في ليبيا والعملية السياسية الجارية في تونس تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأطلع وزير الخارجية المفوض، يوسفو على الخطوات المتبعة لالتئام مجلس النواب الليبي في جلسة صحيحة النصاب تعقد داخل الأراضي الليبية.

وأشار البيان أن اللقاء حضره مدير إدارة الشؤون الإسلامية الصديق السنوسي والقائم بأعمال السفارة الليبية بالنيجر جمال الغالي.