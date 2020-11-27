اختتام دورة أساسيات الإعلام الرياضي بسبها

اختتم المكتب الإعلامي باللجنة الأولمبية الليبية فعاليات دورة تدريبية حول أساسيات الإعلام الرياضي بسبها، والتي استهدفت قرابة العشرين متدربا من الصحفيين المحليين من سبها وعدة مناطق بالجنوب، حيث يسعى القائمون على هذا التدريب إلى الرفع من قدرات ومهارات الممارسين للإعلام الرياضي المحلي، ومساعدتهم على إنجاز تغطيات جيدة للمناشط الرياضية التي يشهدها الجنوب في الآونة الأخيرة.

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