اختتام دورة أساسيات الإعلام الرياضي بسبها

اختتم المكتب الإعلامي باللجنة الأولمبية الليبية فعاليات دورة تدريبية حول أساسيات الإعلام الرياضي بسبها، والتي استهدفت قرابة العشرين متدربا من الصحفيين المحليين من سبها وعدة مناطق بالجنوب، حيث يسعى القائمون على هذا التدريب إلى الرفع من قدرات ومهارات الممارسين للإعلام الرياضي المحلي، ومساعدتهم على إنجاز تغطيات جيدة للمناشط الرياضية التي يشهدها الجنوب في الآونة الأخيرة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
رئيس النيجر يعرب عن أمله في التوصل لحل قريب للأزمة الليبية
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
رسميا .. الحكومة الليبية تدشن مشروع السجل القومي
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
توطين مشروع محطة طبرق الغازية بقدرة 740 ميجاوات
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
اعتماد برنامج إدارة الخدمة الاجتماعية النفسية لطلاب المدارس
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك