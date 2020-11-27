5 أصناف بـ17 دينار.. «تسييري سرت» يحذر من مخالفة «تسعيرة» الحصص التموينية

شدد المجلس التسييري لبلدية سرت على كافة الجمعيات الاستهلاكية بضرورة الالتزام بالتسعيرة التى وضعتها مراقبة الاقتصاد بالبلدية عند بيع الحصة التموينية للمساهمين.

وذكر المجلس بالمواطنيين المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ببلدية سرت أن الحصة المخصصة لكل فرد حسب ما ورد من مراقبة الاقتصاد تحوي خمسة أصناف هى زيت طهى وطماطم وأرز ودقيق وسكر، مشيرا إلى أن تكلفة سعرالفرد المساهم بالجمعية 17 دينار.

اقرأ ايضا: وقود وسيولة وغلاء.. سرت في قلب مثلث الأزمات

ودعا البيان المساهمين إلى إبلاغ بلدية سرت ومراقبة الاقتصاد حالة مخالفة اى جمعية لتسعيرة السلع التموينية، مشيرا إلى اتخاد الإجراءات الإدارية والقانونية بحق أية جمعية استهلاكية تخالف تلك التسعيرة.

يأتي ذلك وسط استمرار معاناة مدينة سرت أزمة حقيقية في الوقود ونقص السيولة وارتفاع الأسعار، الأمر الذي سبب معاناة بالغة لسكان المدينة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا