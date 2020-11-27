الجفرة.. وقفة احتجاج لرجال الشرطة إثر هجوم على مؤسسة الإصلاح

أعلن منتسبو الشرطة القضائية في بلدية الجفرة رفضهم واستهجانهم التعديات والتطاول على مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجفرة مما يهدد حياة العاملين بها.

ويأتي بيان منتسبي الشرطة القضائية بفرعيها المتمثلين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل ومكتب الشرطة القضائية، على خلفية قيام أحد الأفراد التابعين لإحدى كتائب الجيش الوطني بالهجوم على مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وكان مواطنو مدينة هون التي تقع بها مؤسسة الإصلاح والتأهيل قد أكدوا لــ 218 في وقت سابق تنامي السطو والسرقة بالاعتداء على المزارع والمحلات التجارية والمنازل، دون توفير أي حماية أو تأمين للمدينة، سواء من الشرطة أو وحدات الجيش الوطني المتمركزة في عموم بلدية الجفرة وهون على وجه الخصوص، فيما تحدث مواطنون من مدينة سوكنة عن تصاعد وتيرة بيع البنزين في السوق السوداء بأسعار خيالية يعجز المواطن في ظل ظروف شح السيولة عن شرائها، وأيضاً المضاربة في وقود الديزل بعد انتشار المولدات نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية