يوسفو لـ سيالة: استقرار ليبيا يعد استقرارا للمنطقة بأسرها ونأمل في التوصل لحل قريبا

أعرب رئيس جمهورية النيجر، محمد يوسفو، عن أمله في توصل الأطراف الليبية لحل قريب من أجل استقرار البلاد وتنميتها، مؤكدا أن استقرار ليبيا يعد استقرارا للمنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد سيالة، بميامي عاصمة النيجر.

وبحسب بيان لإدراة الإعلام الخارجي في وزارة خارجية الوفاق نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن سيالة أحاط رئيس النيجر بالأوضاع الراهنة في ليبيا والعملية السياسية الجارية في تونس تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإضافة إلى الخطوات المتبعة لالتئام محلس النواب، في جلسة صحيحة النصاب تعقد داخل الأراضي الليبية.

وأضاف البيان أن هذا اللقاء يأتي على هامش انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسباني في دورتها السابعة والأربعين.

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