سيالة يدعو دول منظمة التعاون الإسلامي لدعم إنهاء الانقسام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير خارجية الوفاق المفوض محمد سيالة، “أإن ليبيا تتطلع إلى دعم دول منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق المصالحة والوفاق”.

جاء ذلك في كلمة له في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها السابعة والأربعين والتي تحتضنها العاصمة النيجرية نيامي، وفق بيان إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية.

وتابع سيالة، “ندين بشدة الرسوم المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ونرفض تبرير ذلك بحرية التعبير”.

وأشار سيالة إلى أن “هذه السخرية تمثل تصرفا يسيء لمشاعر المسلمين ويسبب في إثارة المزيد من التحريض والكراهية بين أتباع الديانات المختلفة وندعو إلى سن تدابير دولية تحرم الإساءة إلى كافة الأديان ورموزها”.