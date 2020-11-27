المنتخب الليبي لكرة القدم يتراجع في تصنيف الفيفا

أكدت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن المنتخب الليبي لكرة القدم شهد تراجعا لخطوات كبيرة في تصنيف الفيفا الشهري الجديد، حيث أصبح في المركز 111 عالمياً عن شهر نوفمبر.

وفقد المنتخب الوطني أمام مضيفه غينيا الاستوائية في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الشهري لمنتخبات العالم وحصل المنتخب الليبي على 1178 نقطة في التقييم الخاص بشهر نوفمبر.

وأصبح المنتخب الوطني في المركز السابع والعشرين إفريقيًا من بين 54 منتخبا، واحتل المركز الخامس عشر على صعيد المنتخبات العربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24