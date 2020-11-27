حويلي: إمهال المشاركين في الحوار حتى الأحد لتقديم مقترحات آليات الترشح واختيار السلطة التنفيذية

قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الافتراضي، عبدالقادر حويلي، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعطت مهلة للمشاركين في الحوار من أجل تقديم المقترحات حول آليات الترشح واختيار السلطة التنفيذية حتى الأحد المقبل.

وأضاف حويلي، في تصريحات صحفية، أنه يجمع آراء بعض المشاركين في الحوار حول أحد المقترحات بشأن آليات الاختيار من أجل عرضها على البعثة الأممية، لافتا إلى أن المقترح الذي يعمل عليه يضم قوائم من المترشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء في قائمة واحدة وبشروط، مؤكدًا أنه سيحجم عن ذكر تفاصيل أخرى حول مقترحه حتى عرضه على البعثة الأممية.

وأوضح حويلي أن البعثة الأممية لم تتصل بالمشاركين في الحوار عبر الهاتف، لأخذ آرائهم حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة والأسماء المرشحة إليها لعقد لقاء مباشر بين المشاركين الـ75 حتى الآن.

وتابع حويلي أنه لم يقرر بعد ما إذا كانت الجلسة المقبلة للحوار ستكون افتراضية أم سيحدد لها مكان للقاء المباشر.

وأكد حويلي أن البعثة الأممية لم تنشر نتائج التحقيقات بشأن تلقي بعض المشاركين في ملتقى تونس رشاوى، مضيفا أنها لم تخبر أعضاء الملتقى بأي تقدم في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يتوقع عدم كشف البعثة الأممية النقاب عن نتائج التحقيقات.

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