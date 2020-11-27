معلم بارز في الغريفة يقف شامخا منذ أكثر من نصف قرن “صور”

تقرير

تربض مدرسة المنارة شاهدا على تاريخ هذه البلدة، فهي علم قديم تأسس منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وبات من تاريخ الغريفة، وما تزال راسخة حتى يومنا هذا.

وقد شُيدت مدرسة المنارة بالغريفة بالحجارة والطوب منذ أكثر من نصف قرن، ارتاد فصولها الدراسية طلاب الابتدائية لعدة أعوام قبل أن تتوقف، وبعد صيانة المبنى دون المساس بأساسياته الحجرية أصبحت الآن مركزا لتحفيظ القرآن وشملت مكاتب خدمية أيضا.

وتتوسط هذه المدرسة، شجرة معمرة يسميها أهل المنطقة بشجرة القرطوس، إذ يزيد عمرها عن 60 عاما، ليصمد هذا الصرح التعليمي الذي جسّد فن العمارة شامخا في مدينة الغريفة، بتفاصيله المحيطة من الشجرة المعمرة إلى البئر ومنبع المياه العذبة التي ظلت تاريخا وحاضرا لهذه المدينة بكل تفاصيلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية