«المفوضية» تناقش احتياجات مكاتبها بالمناطق استعدادًا لانتخابات 2021

قالت المفوضية العليا للانتخابات إن المدير العام د. يحيى الجديد بحث مع رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية بمناطق ليبيا استعداداتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2021، وأبرز المعوقات والتحديات وسبل تذليلها.

وحسب الموقع الرسمي للمفوضية، فقد عقد الجديد اجتماعا الأربعاء بمشاركة أكثر من 20 مشاركاً عبر تطليق زوم، وأكد «أهمية هذا التواصل بين الإدارة العامة ومكاتبها، في ظل مستجدات العملية السياسية وما ينتظر المفوضية من مهام تحتاج إلى تكاتف الجهود والرفع من مستوى الاستعدادات وبحث الاحتياجات والمعوقات المحتملة».

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واستعرض رؤساء المكاتب احتياجات المكاتب في مجال الكوادر الوظيفية والتجهيزات المكتبية، والمعوقات المتعلقة بالجانب الإداري وجاهزية المقرات، وفق المفوضية. يشار إلى أن مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية يبلغ عددها (24) مكتباً موزعة على جميع مناطق ليبيا، مهمتها تنفيذ العملية الانتخابية كلٌ في نطاق دائرتها الانتخابية.

وفي 16 نوفمبر الحالي، توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس إلى توافق على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر العام المقبل.

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