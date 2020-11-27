مركز العزل الصحي بالبدارنة يدخل الخدمة

تسلم جهاز الطب العسكري بإدارة المشروعات البدارنة الواقعة في باطن الجبل مركز العزل الجديد بعد إتمام تجهيز المبنى بالكامل من قبل شركة “المتسابقون” للمقاولات العامة.

ويتكون المركز من 10 غرف مجهزة للعزل الصحي بسعة 20 سريرا وغرفتي عناية فائقة وصيدلية إلى جانب مختبر للتحاليل ومنظومة أكسجين كاملة.

وأفاد مراسل 218 في باطن الجبل أن مناطق باطن الجبل شهدت خلال الفترة الماضية، انفراجًا على مستوى معدلات الإصابة جراء فيروس كورونا، ولكن سرعان ما عاد الوضع الصحي إلى التأزّم في البلدية؛ نظرًا لتهاون المواطنين وعدم التزامهم بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بانتشار الجائحة وعدم تقيّدهم بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة وتجنب الازدحام.

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