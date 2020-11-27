مسؤول أوروبي: عملية إيريني تحتاج مساهمة دول الأعضاء لتحقيق كامل مهامها

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو جرازيانو أن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا تحتاج إلى مساهمة الدول الأعضاء لتحقيق مهمتها بالكامل.

وأوضح جرازيانو، في تصريح خص به وكالة نوفا الإيطالية، أن “الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني الاستقلال عن شخص، ولكن الاستقلال الذاتي للقيام بشيء بمفردنا أو عبر تعاون أفضل مع شركائنا”.

وتابع، إن “عملية إيريني هي الأكثر وضوحًا في البحر الأبيض المتوسط، حيث تأتي بعد عملية صوفيا التي كانت عملية ناجحة جدًا”.

وأشار جرازيانو، إلى أن التركيز الرئيسي في الوقت الحالي يكمن في السيطرة على حظر الأسلحة على ليبيا.

وتابع أن إيريني هي العملية العسكرية الوحيدة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في ليبيا والتي يمكن عبرها من تعزيز مفهوم الدفاع الأوروبي وقدرته على تحمل المسؤولية كمزود للأمن.