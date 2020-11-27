“السياحة” تدرس إنشاء متحف تراثي في بلدية ككلة

قام فريق من الهيئة العامة للسياحة بزيارة ميدانية لمدينة ككلة اجتمع خلالها مع المسؤولين في البلدية ومكتب السياحة بالمدينة.

وتأتي الزيارة للتباحث ووضع النموذج الأولي لمشروع إعداد متحف التراث البلدي بالمدينة والذي سيختص بالمقتنيات التراثية الخاصة بالمنطقة، والتقى الفريق التابع لوزارة السياحة بحكومة الوفاق مع المسؤولين بالبلدية ومكتب السياحة بالمدينة للاطلاع على الطراز المعماري والعمل على توظيفها لصالح المشروع.

وتحوي مدينة ككلة على العديد من المعالم الأثرية المهددة بالاندثار لغياب عمليات الترميم والصيانة، كما أنها تحوي عددا من القلاع الأثرية والمعالم التي تمثل ثروة حقيقية إذا ما استغلت بشكل صحيح لتحريك عجلة السياحة وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق التنمية المنشودة للبلاد التي تعتمد بنحو 96% من إيراداتها على تصدير البترول الذي بات يعاني ركودا في الأسواق وانخفاضا في أسعاره بسبب جائحة كورونا، والذي انعكس بدوره على الدول الريعية التي تعتمد على تصديره فقط، وتسبب بعجز كبير في ميزانيتها وهدد بانهيار النظام الاقتصادي بها.

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