سوء الأوضاع المعيشية يخرج أهالي “العزيزية” عن صمتهم

أصدر أهالي بلدية العزيزية بياناً طالبوا فيه الجهات المسؤولة بتوفير الخدمات الصحية وضرورة توصيل التيار الكهربائي إلى المناطق في البلدية، وفتح محطات الوقود والعمل على صيانة المؤسسات التعليمية التي تعرضت للتدمير خلال الأحداث التي وقعت في المنطقة مؤخرا.

وتأتي هذه المطالبات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية لسكان البلدة بسبب وقوعها في نطاق الاشتباكات الدائرة مؤخرا في ضواحي طرابلس، ما أثر سلبا وبشكل مباشر على توفر احتياجات المواطنين اليومية وقد ازدادت هذه التأثيرات فداحة مع دخول فصل الشتاء وموسم الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

يشار إلى أن بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي أظهرت أن إنفاق حكومة الوفاق كان “متواضعا” على بند التنمية، حيث قال المركزي إن الإنفاق على باب التنمية بلغ 352 مليون دينار في الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، وبالنظر للبيانات الرسمية التي تشير إلى أن عدد الليبيين 7.5 ملايين فرد في عام 2018، فإن النصيب الشهري للشخص من أموال التنمية 4.6 دينار أي ما يعادل أقل من دولار واحد وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء، وبحصة يومية لا تتعدى 15 قرشاً للفرد أنفقتها الحكومة لباب التنمية مقابل المصروفات الاستهلاكية الأخرى.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن ليبيا تحتاج لأكثر من 200 مليار دولار في عملية الإعمار، الأمر الذي دفع مهتمين لدعوة الحكومة للاهتمام بعملية التنمية لأثرها الإيجابي في إحداث تطور مكاني في عموم ليبيا مستقبلا.

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