النائب عمر تنتوش: السراج أخفق في تحقيق أي نجاح وهذا يؤكد فشل أي مشروع يكون على رأسه

قال النائب عمر تنتوش عضو مجلس النواب الليبي، إن الحوار السياسي لم يفشل حتى الآن، كما أن مجلس النواب يمضي نحو القيام بدوره في حين أن بعض الجهات المحلية والخارجية تحاول سلبه مشروعيته التي كانت خيار الليبيين.

وأضاف تنتوش، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يحاول البقاء، ويضغط من أجل ذلك رغم قلة المروجين لمشروع بقائه حتى إجراء انتخابات عامة في البلاد، إلا أن هذا الخيار غير متوافق عليه، مشددا على أن إخفاق السراج في تحقيق أي نجاح في منصبه حتى الآن يؤكد فشل أي مشروع هو على رأسه.