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جولة تفتيشية لمركز الرقابة على الاغذية والادوية بمنطقة بوابة الجبس بطرابلس

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

                              

قام الفريق المكلف بمتابعة المخابز ومحلات الحلويات والتابع لقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس صحبة الحرس البلدي بجولة تفتيشيه على بعض المخابز داخل نطاق بلدية طرابلس بمنطقة بوابة الجبس و من بينها مخبز الجوتي .

   

وقال المكتب الاعلامي لمركز الرقابة على الاغذية والادوية بطرابلس ان عملية التفتيش اكتشفت  عدم وجود شهادات صحيه وكذلك عدم التقيد  بارتداء الزي الرسمي للعاملين  بالاضافة الى رداءة النظافة العامة و نظام التهوية داخل المخبز و عدم وجود غربال كهربائي وعدم وجود برنامج مكافحة الآفات وبرنامج الامن والسلامة والاسقف بحالة ردئية .

   

واشار الى ان الفريق اعطى مهلة لمدة اسبوعين للمخبر لاتخاذ ما يلزم للتقيد بالقوانين النافذة لتشغيل المخبز .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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