البعثة الأممية: عملية “إيريني” تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا

تونس 27 نوفمبر 2020 (وال)- قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن عملية “إيريني” تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضافت وليامز أن ليبيا غارقة في الأسلحة، وليست بحاجة للمزيد، وأنه لا يمكن الاستمرار في رؤية شحنات السلاح تصل إلى ليبيا، مشيرة إلى اختفاء مشهد حالة الحشد العسكري التي سادت ليبيا قبل أشهر.

وأكدت وليامز أنه يجب مُحاسبة كل من يُعرقل مسارات الحل السياسي في ليبيا، مضيفة أن جولة المفاوضات الجديدة في تونس ستُعقد عند وصول لتوافقات بشأن آلية الانتخابات، وقد تم إحراز تقدمًا كبيرًا في حوار تونس وتذليل 70% من العقبات.

وأشارت وليامز إلى أن هناك أطرافًا تُعرقل مسارات التفاوض، لأنها تستفيد من الوضع الراهن، متوقعة في الوقت ذاته بتوافقات حول آلية انتخاب المؤسسات الانتقالية. (وال- تونس) ر ت

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