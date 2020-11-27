ليبيا الان

النائبة عائشة يوسف الطبلقي: 113 نائبا اتفقوا على عقد جلسة كاملة النصاب بغدامس الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو مجلس النواب الليبي عائشة يوسف الطبلقي، إن أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجه المغربية وعددهم 113 نائبا، اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس الليبية في منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت الطبلقي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، إن كامل أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية ناقشوا العديد من القضايا التي من شأنها ان تساعد في تحسين آداء المجلس ليقوم بدوره المنوط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة، متاعبة، يتم حاليا تجهيز بيانا ختامياً سيتم تلاوته يوم السبت المقبل بحضور وزير الخارجية المغربى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك