تنتوش: الحوار السياسي الليبي لم يفشل حتى الآن

قال عضو مجلس النواب، عمر تنتوش، الجمعة، إن الحوار السياسي الليبي لم يفشل حتى الآن.

وأضاف تنتوش في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب يمضي قدما نحو القيام بدوره، لافتا إلى أن بعض الجهات المحلية والخارجية تحاول سلب مجلس النواب مشروعيته التي كانت خيار الليبيين.

وتابع تنتوش أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، يحاول البقاء في منصبه ويضغط من أجل ذلك رغم قلة المروجين لمشروع بقائه حتى إجراء الانتخابات في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الخيار غير متوافق عليه.

وأكد تنتوش على أن إخفاق السراج في تحقيق أي نجاح في منصبه حتى الآن يدل على فشل أي مشروع تحت قيادته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24